آخر ركاب السفينة هونديوس المنكوبة بفيروس هانتا يغادرون إلى هولندا

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أن آخر ركاب السفينة السياحية هونديوس، التي تفشى فيها فيروس هانتا، سيتم نقلهم جوا إلى هولندا مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تهبط طائرة استأجرتها الحكومة الهولندية في مطار "آيندهوفن" في وقت متأخر من مساء الاثنين، وعلى متنها 19 فردا من أفراد الطاقم (17 من الفلبين، وواحد من هولندا، وآخر من ألمانيا)، يرافقهم طبيب وخبيران في علم الأوبئة.

كما ستقلع طائرة ثانية استأجرتها السلطات الأسترالية من جزيرة تنيريفي مساء الاثنين، لتصل إلى آيندهوفن بعد منتصف الليل.

وتقل الطائرة ستة ركاب من أستراليا ونيوزيلندا، حيث سيخضعون لـ حجر صحي مؤقت في آيندهوفن قبل مواصلة رحلتهم إلى أستراليا.

ومن المتوقع أن تغادر السفينة هونديوس، التي ترفع العلم الهولندي، جزيرة تنيريفي مع بقية أفراد الطاقم مساء الاثنين، على أن تصل إلى ميناء روتردام يوم السبت المقبل، حيث ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير شاملة.