صحة غزة: 6 شهداء و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 7 شهداء (بينهم شهيد واحد انتشال)، و18 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 817 شهيدًا، و2296 إصابة، و762 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و593 شهيدًا، و172 ألفًا و399 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات نسف ما تبقى من مباني شرقي القطاع.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق النار بكثافة.

كما نفذت عمليات نسف شرقي مدينة غزة، وخان يونس جنوبي القطاع، وسمعت انفجارات ضخمة أثناء ذلك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.