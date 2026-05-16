روسيا: إسقاط 138 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية أسقطت 138 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 15 مايو إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 16 مايو، ودمرت 138 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت "تم تدمير المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وأوريول، وتولا، وكالوغا، وليبيتسك، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومنطقة موسكو، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في بيان أمس الجمعة، أنه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 مايو، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى، و2241 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيّرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".