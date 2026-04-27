عزاء واجب || مؤسسة الشروق تنعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي إلى رحمة الله تعالى اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وينعى المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وشريف المعلم العضو المنتدب، والكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير وعضو مجلس النواب، وأحمد بدير مدير عام المؤسسة، ومديرو التحرير، وأسرة دار وصحيفة ومطابع الشروق، الفقيد بمزيد من الحزن والأسى، ويشاطرون رئيس الوزراء وأسرته الكريمة الأحزان.

ويتضرعون إلى الله العليّ القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا الثلاثاء، بالمسجد ذاته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون