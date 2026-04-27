ينظم بيت الغناء العربي بمركز إبداع قصر الأمير بشتاك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، حفلًا موسيقيًا للفنان الدكتور هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية، في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن دور مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في دعم الفنون الجادة وصون التراث الموسيقي العربي.

ويقام الحفل، تحت عنوان «حوار الأجيال في باقة من روائع الأعمال»، بمشاركة عدد من طلابه.

ويقدم الحمزاوي، مجموعة من أعمال نجوم الطرب العربي في عصره الذهبي؛ في تجربة تمزج بين أصالة التراث وروح التجديد موسيقية.

ودرس هاني الحمزاوي، فنون العزف والغناء بالمعهد العالي للموسيقى العربية إلى جانب تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ويُعد من أصحاب التجارب الموسيقة المتميزة في المشهد الثقافي والفني، إذ يساهم في إحياء التراث الموسيقي المصري والعربي داخل مصر وخارجها، إلى جانب تقديمه مؤلفات خاصة.

وشارك كمطرب وملحن وعازف عود في عدد من المهرجانات الدولية، وإسهاماته في تطوير آلة العود عبر ابتكار نموذج خاص مسجل كبراءة اختراع.