رويترز عن مسئولين باكستانيين: لا خطط لاجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق يسمح بتوقيع مذكرة تفاهم

نفى مسئولون باكستانيون، اليوم الاثنين، التخطيط لعقد اجتماع أمريكي إيراني قبل التوصل إلى اتفاق يسمح بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

ونقلت «رويترز» عن المسئولين الباكستانيين، قولهم إنه «سيتم التفاوض على مسودة اتفاق أمريكي إيراني بعد التوصل إلى توافق في الآراء».

وقال مصدر باكستاني مطلع، إن جهود الوساطة الباكستانية تركز حاليًا على «نقل الرسائل» بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن «انعدام الثقة» بين الجانبين «لا يزال يمثّل عقبة رئيسية تبطئ إحراز تقدم ملموس».

وأوضح المصدر الباكستاني، في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أنه «رغم غياب الوفد الأمريكي، حرصت باكستان على ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية، واستمرت في مساعيها».

ولفت إلى أن «إسلام آباد تلعب حاليًا دورًا مسئولًا ومتوازنًا في الوساطة، مع الهدف الأساسي المتمثل في خفض حدة التوترات والحفاظ على باب الحوار مفتوحًا».

وأكد المصدر لـ«الشرق»، أن الدور الباكستاني يتركز حاليًا على «نقل الرسائل بين الأطراف كافة في عملية التفاوض».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران بوسعها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وشدد على أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، وذلك بعد أن قالت طهران إن على أمريكا إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل لاتفاق بما في ذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وتضاءلت في ‌وقت سابق آمال إحياء جهود السلام بعد أن ألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد، وظل عراقجي يتنقل بين سلطنة عمان وباكستان اللتين تتوسطان في حل الأزمة، قبل أن يتوجه إلى روسيا حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج «ذا صنداي بريفينج» على شبكة «فوكس نيوز»: «إذا أرادوا التحدث معنا، فيمكنهم القدوم إلينا. كما تعلمون، لدينا هاتف. ولدينا خطوط جيدة وآمنة».

وأضاف: «يعرفون ما يجب أن يشمله الاتفاق. الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. وإذا لم (يتضمن الاتفاق) ذلك، فلا يوجد أي داع لعقد الاجتماع».

وذكر موقع «أكسيوس» أمس الأحد، نقلا عن مسئول أمريكي لم تسمه ومصدرين مطلعين أن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا عبر وسطاء باكستانيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتطالب إيران واشنطن منذ وقت طويل بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فحسب، لكن دولا غربية وإسرائيل تقول إنها تسعى لصنع أسلحة نووية.

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية إلى حد كبير، التي بدأت بهجمات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، لم يجر التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف ورفعت أسعار النفط وأججت مستويات التضخم وألقت بظلال قاتمة على آفاق النمو العالمي.