استطلاع إسرائيلي: المعارضة بحاجة للنواب العرب لتشكيل الحكومة

- إذا أُجريت الانتخابات اليوم ستحصد المعارضة 59 مقعدا ومعسكر نتنياهو 51 والنواب العرب 10 حسب استطلاع غداة اندماج حزبي بينيت ولابيد المعارضين

- تشكيل الحكومة يحتاج 61 نائبا (من أصل 120) وبينيت ولابيد أعلنا مرارا أنهما لن يستعينا بمساعدة النواب العرب لتشكيل حكومة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، الاثنين، أن المعارضة الإسرائيلية ستكون بحاجة للنواب العرب من أجل تشكيل الحكومة، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.

وهذا الاستطلاع نشر نتائجه موقع "واللا" الإخباري (مستقل)، وأجراه مركز لازار لأبحاث الاستطلاع (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 500 مشارك، مع هامش خطأ 4.4 بالمئة.

ويأتي الاستطلاع غداة إعلان رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، مساء الأحد، اندماج حزبيهما "بينيت 2026" و"هناك مستقبل" في تحالف باسم "بيَحاد" (معا)، لخوض انتخابات أكتوبر المقبل بقائمة مشتركة.

كما أظهر الاستطلاع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بقطاع غزة، لن يتمكن أيضا من تشكيل حكومة، رغم أن حزبه "الليكود" سيحافظ على وضع الحزب الأكبر برلمانيا.

ولا ينُتخب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة من الشعب، وإنما يتولى المنصب مَن يتمكن من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ120.

ووفقا للنتائج، إذا أُجريت الانتخابات اليوم فستحصد المعارضة 59 مقعدا، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا، والنواب العرب على 10 مقاعد.

وأعلن بينيت ولابيد مرارا أنهما لن يستعينا بمساعدة النواب العرب لتشكيل حكومة.

وسبق لبينيت ولابيد أن استعانا بدعم القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، لتشكيل حكومة عام 2021، التي ما لبثت أن سقطت في العام التالي.

ويستغل نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف هذه السابقة للتحذير من أن بينيت ولابيد سيعتمدان مجددا على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة تطيح بحكومة اليمين الراهنة.

وأفاد الموقع بأن تحالف "معًا" سيحصل على 27 مقعدا، أي أقل بأربعة مقاعد من النتيجة المرجحة التي حققها بينيت وحزب "هناك مستقبل" في استطلاعات الرأي السابقة.

بالمقابل، سيحصل حزب "الليكود" على 28 مقعدا، ليصبح أكبر الأحزاب في الكنيست.

وفي استطلاع سابق، تعادل الليكود وحزب "بينيت 2026" بـ24 مقعدا لكل منهما.

ووفقا للنتائج الجديدة، لم يحقق تحالف بينيت ولابيد قفزة ملحوظة، فبينما بلغ عدد مقاعد حزبيهما سويا 31 في الاستطلاع السابق، حصل "معا" اليوم على 27 مقعدا، أي بانخفاض أربعة مقاعد.

في المقابل فإن حزب "الليكود"، الذي بلغ عدد مقاعده 24 في الاستطلاع السابق، زاد عدد مقاعده إلى 28، ليصبح أكبر الأحزاب، حسب النتائج.

وإجمالا، يُظهر تحالف المعارضة ضعفا، فبعد 4 استطلاعات متتالية حازت فيها أحزاب المعارضة على أغلبية 61 مقعدا دون الأحزاب العربية، انخفض العدد إلى 59، أي أقل من العتبة المطلوبة لتشكيل حكومة، بينما تعزز معسكر نتنياهو من 49 إلى 51 مقعدا، وفقا للموقع.

وبالإضافة إلى تحالف "معا"، فإن أحزاب المعارضة هي "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، و"إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، فضلا عن الأحزاب العربية.

أما معسكر نتنياهو فيضم بالإضافة إلى حزبه "الليكود" كل من "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية" الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين.

وبناء على نتائج الاستطلاع، حسب الموقع، فإنه حتى بعد تحالف بينيت ولابيد، لم تتغير خريطة الكتل السياسية جوهريا، فالمعارضة لديها 59 مقعدا والائتلاف 51 والأحزاب العربية 10، دون أن يحصل أي معسكر على أغلبية 61.