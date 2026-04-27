مسئول بالبرلمان الإيراني: العقلانية تفرض على واشنطن قبول شروطنا

قال متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الاثنين، إن العقلانية تفرض على الولايات المتحدة قبول شروط إيران في المفاوضات.

جاء ذلك في تعليقه على مستجدات المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأوضح رضائي أن دول المنطقة ومشتري النفط يضغطون على الولايات المتحدة ويطالبونها بتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتصرف بعقلانية، فليس أمامها خيار سوى قبول شروط إيران في المفاوضات".

وذكر أن طهران حددت شروطها في إطار 10 بنود، بينها الاعتراف بحقها بتخصيب اليورانيوم، ودفع تعويضات لها عن نتائج الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وقبول الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز.

وأشار إلى أن نواب البرلمان يعملون على إعداد التشريعات اللازمة لفرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز، موضحا أن البروتوكول المتعلق بالمضيق لن يعود إلى شكله قبل الحرب.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وثمة تعثر في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انهيار هدنة مُعلنة منذ 8 أبريل الجاري.

وفي 21 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية، "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.

وردا على حصار بحري أمريكي للموانئ الإيرانية، أغلقت طهران في 2 مارس مضيق هرمز الذي كان يمر منه 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات التضخم بأنحاء العالم.