السكة الحديد: تشغيل 36 رحلة يوميا على خط (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد) والعكس، اليوم، بما يعكس التزامها بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تلبي احتياجات الركاب على مختلف خطوط الشبكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التشغيل اليومي على هذا الخط سيتم بواقع 36 رحلة يوميا (ذهابا وإيابا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة، وذلك وفقا للجداول المرفقة، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح الركاب، سواء من حيث مواعيد التشغيل أو درجات الخدمة.

وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير الخدمة وتحسين مستوى التشغيل على الخطوط الإقليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط في مواعيد القطارات، وزيادة معدلات الاعتمادية، وتقديم خدمة نقل أكثر كفاءة وراحة للركاب، خاصة على الخطوط التي تربط بين القاهرة وعدد من المحافظات الحيوية في منطقة القناة.

وأكدت الهيئة، حرصها على توفير أعلى معايير السلامة والأمان خلال الرحلات، إلى جانب العمل المستمر على تحسين تجربة السفر عبر تحديث منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للركاب، موجهة التهنئة للمسافرين بالخدمة الجديدة، متمنية لهم رحلات آمنة وميسرة وسلامة الوصول إلى وجهاتهم.