سنتكوم: 38 سفينة عادت أدراجها ضمن الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن 38 سفينة عادت أدراجها بسبب الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

جاء ذلك في تدوينة لها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين.

وأشارت إلى أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافائيل بيرالتا" المزودة بصواريخ موجهة منعت، الاثنين، ناقلة النفط الخام "إم/ تي ستريم" من العبور إلى ميناء إيراني.

ولم يصدر تعقيب رسمي فوري من إيران بشأن بيان "سنتكوم".

وفي 20 أبريل الجاري أعلنت سنتكوم أنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، أصدرت القوات الأمريكية تعليمات لـ37 سفينة بالعودة أو الرجوع إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وفي 13 أبريل الجاري، بدأ الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وأكدت "سنتكوم" في بيان حينها، أن الحصار سيُطبق "بشكل محايد" على جميع السفن التابعة لمختلف الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والسواحل الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أعقاب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان يوم 13 أبريل، بدء فرض حصار على مضيق هرمز.

كما أعلنت سنتكوم أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مدعوم بأكثر من 10 آلاف جندي، بالإضافة إلى عشرات السفن الحربية والطائرات المقاتلة.

يشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة وفي 8 أبريل الماضي، أعلى أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.