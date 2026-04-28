"الزبالة في كل مكان والروائح كريهة".. بهذه الكلمات بدأت مروة صابر، مواطنة بحي عين شمس، حديثها مع "الشروق" عن الحالة التي وصلت إليها المنطقة من تجمعات القمامة ومخلفات هدم البناء على جانبي الطريق وخاصة بجوار كوبري الخارجة الرابط بين حيي المطرية وعين شمس.

وأوضحت مروة، أن مسئولي القمامة بالحي يأتون صباحا لرفع مخلفات القمامة من أعلى كوبري الخارجة، وبعد العصر يتحول الكوبري لصندوق قمامة جديد، ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويهدد الصحة العامة من الروائح الناجمة منها.

أكوام ومخلفات هدم

ورصدت "الشروق"، خلال جولة ميدانية، انتشار أكوام القمامة ومخلفات هدم البناء بجوار فيلا مهجورة، ما ساعد على تراكمها على جانب كوبري الخارجة وانبعاث الروائح الكريهة منها، ما خلق حالة من الذعر لدى الأهالي والمواطنين، متهمين النباشين بسرقة الحديد، مطالبين بوضع كاميرات لرصد المخالفات وأعمال النهب المتواصلة لسور الكوبري ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمكان مرة أخرى.

مرتفعات القمامة

وقال ناصر علام، أحد مواطني حي عين شمس، إن أكوام القمامة منتشرة أسفل كوبري الخارجة وعلى جانبيه بصورة مخيفة، مردفا: "أكوام القمامة تتراوح من 2 إلى 3 أمتار فوق سطح الأرض دون رفعها من المختصين رغم إرسال العديد من الشكاوى".

ندرة الحملات تزيد من معاناة الأهالي

وأوضح علام لـ"الشروق"، أن عدم المتابعة الميدانية من مسئولي حي عين شمس أو المطرية جعل المنطقة مقلبا للقمامة، قائلا: "مفيش مسئول في الدولة يرضيه المنظر، والروائح مُضرة بالصحة العامة، عاوزين المحافظ يتدخل ويرفع القمامة ومخلفات الهدم من المنطقة لعدم استجابة رؤساء الأحياء".

الفيلا المهجورة وسرقة حديد الكوبري

وأشارت شروق صبري، ربة منزل بحي عين شمس، إلى تواجد فيلا مهجورة بجوار الكوبري هي من ساعدت على نشر مخلفات الهدم بجواره، علاوة على تجمع النباشين والخارجين عن القانون فيها ليلا، قائلة: "سرقوا الأبواب والشبابيك الخاصة بالفيلا ونهبوها، وسرقوا أسوار الكوبري، كل يوم الكوبري ينقص منه سور حديدي جديد".

مطالب بتركيب كاميرات لرصد المخالفات

وناشدت شروق الجهات المختصة برفع مخلفات الهدم والقمامة من المنطقة، ووضع أسوار بلاستيكية حول الفيلا لعدم وضع القمامة مرة أخرى بجوارها، وتركيب أسوار حديدية بدلا من المسروقة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المارة، قائلة: "عاوزين حد يتدخل لرفع معاناة القاطنين بالمنطقة من تعدد أكوام القمامة وسرقة أسوار الكوبري بصورة مستمرة وتركيب كاميرات للحفاظ على المال العام ورصد اللصوص".

تنسيق بين الحي والهيئة العامة لنظافة القاهرة

في المقابل، أكد الدكتور محمد محجوب سالم، رئيس حي عين شمس، أن الحي يكثف حملات النظافة لإزالة المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين بصورة مستمرة لتحسين مستوى النظافة المقدم لمواطني الحي.

وأشار سالم لـ"الشروق"، إلى أنه ينسق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوفير سيارات ترفع تلك التراكمات ومخلفات الهدم، قائلا: "شغلي الشاغل الفترة الحالية هو رفع تلك المخلفات بعد توفير المعدات اللازمة من الهيئة كالونش والسيارات المخصصة لرفعها بالكامل".