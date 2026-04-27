واشنطن بوست: حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض لم يخصص له مستوى التأمين المعتاد للتجمعات التي تضم كبار المسئولين

أثار الهجوم الذي وقع خلال الحفل الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسئولين تساؤلات حول الترتيبات الأمنية للحدث، وذلك مع مثول المشتبه به أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أمس الأحد، أن الحفل لم يخصص له مستوى التأمين المعتاد للتجمعات التي تضم كبار المسئولين، ما يعني عدم نشر كامل الموارد الأمنية.

ومن المقرر أن يعقد السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي جلسة استماع لاستجواب جهاز الخدمة السرية بشأن الترتيبات الأمنية.

وحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كل من ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومسئولون آخرون، إضافة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به أعرب، في بيان، عن استغرابه من ضعف الإجراءات الأمنية.

وتم تفتيش الضيوف قبل دخولهم قاعة الاحتفالات بوقت قصير، بدلا من تفتيشهم عند مدخل فندق هيلتون.

من جهته، دافع المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عن الإجراءات، مصرحا لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن النظام الأمني عمل كما هو مخطط له، وأنه تم تحييد المهاجم بسرعة.

وقال بلانش، في وقت سابق، إن دوافع المشتبه به لا تزال قيد التحقيق، وأن النتائج الأولية تشير إلى أنه كان يستهدف أعضاء في إدارة ترامب.

ومن المتوقع أن يواجه المشتبه به اتهامات تشمل استخدام سلاح ناري في جريمة عنيفة والاعتداء على موظف اتحادي بسلاح خطير، وقد توجه إليه تهم إضافية.