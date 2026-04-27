اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة

تعتزم الحكومة اليابانية، تشديد لوائح بيع بعض الأدوية التي يتم صرفها بدون وصفات طبية، في شهر مايو المقبل، في إطار الجهود التي تبذلها لمنع انتشار تناول الجرعات الزائدة في البلاد، ولا سيما بين الشابات.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية، اليوم الاثنين، بأن قانون الأدوية والأجهزة الطبية المُعدّل سيعمل على تنظيم بيع بعض الأدوية التي يتم صرفها بدون وصفات طبية، والتي تشمل أدوية البرد والأدوية الخافضة للحرارة وأدوية الحساسية، لمن يبلغون من العمر أقل من 18 عاما، إذ سيسمح لهم بشراء علبة صغيرة واحدة تكفي لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام.

وسوف يقوم الصيادلة بالتحقق من أعمار المشترين وأسمائهم وتواريخ الشراء الخاصة بهم، باستخدام بطاقات الهوية، كما سيزودونهم بمعلومات بشأن مخاطر الجرعات الزائدة.

وتأتي اللوائح الأكثر تشديدا في ظل تحول الجرعات الزائدة إلى مشكلة اجتماعية.

ويجري تعريف الجرعات الزائدة بأنها تناول كمية كبيرة من دواء ليس للغرض المخصص له، ولكن لتغيير الأحاسيس والمشاعر.