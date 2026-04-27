أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و326 ألفا و460 فردا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و326 ألفا و460 فردا، من بينهم 810 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و892 دبابة، و24 ألفا و467 مركبة قتالية مدرعة، و40 ألفا و737 نظام مدفعية، و1753 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1354 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و259 ألفا و219 طائرة مسيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و91 ألفا و710 من المركبات وخزانات الوقود، و4136 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.