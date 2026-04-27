الإثنين 27 أبريل 2026 10:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

السفير البريطاني: اتخذنا الإجراءات الأمنية المطلوبة من أجل زيارة الملك تشارلز لأمريكا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 9:47 ص

أكد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، "اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة" من أجل زيارة الملك تشارلز الثالث للولايات المتحدة، في أعقاب ما وصفه البيت الأبيض بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)عن كريستوفر تيرنر القول إن الفرق الأمنية البريطانية والأمريكية تخطط لهذه الزيارة منذ أسابيع قبل حادث حفل مراسلي البيض الأبيض، مع إمكانية حدوث تغيرات "مع سير الأحداث".

وأكد قصر باكنجهام، أن الزيارة ستتم "كما هو مخطط لها" بعد مشاورات على جانبي المحيط الأطلسي والتشاور مع الحكومة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك