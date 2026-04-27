رئيسة أساقفة كانتربري تلتقي بابا الفاتيكان ليو وسط دعوات للسلام

روما - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 9:45 ص

من المقرر أن تلتقي رئيسة أساقفة كانتربري سارة مولالي، مع بابا الفاتيكان ليو، إذ يواصل كلا الزعيمين الدينيين الدعوة إلى السلام وسط الحرب المستمرة.

وستتشارك أول امرأة تشغل أعلى منصب في كنيسة إنجلترا وزعيم الكاثوليك في العالم المناقشة والصلاة في الفاتيكان اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ووصفت مولالي، التي تقوم بأول رحلة حج لها إلى روما منذ تنصيبها رسميا في منصبها الجديد في مارس، هذا الحدث التاريخي بأنه "فرح وامتياز".

ويأتي الاجتماع في وقت واجه فيه بابا الفاتيكان انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الزعيم الديني في وقت سابق من هذا الشهر بأنه "ضعيف في مواجهة الجريمة، وسيء للغاية في السياسة الخارجية"، وطالبه بأن "يركز على كونه بابا عظيما، وليس سياسيا".

وكان الحبر الأعظم، قد استخدم أول رسالة له بمناسبة عيد الفصح لانتقاد الحرب بشدة، داعيا "أولئك الذين يملكون السلاح إلى إلقائه".

وضاعف البابا، من تعليقاته عقب انتقادات ترامب، محذرا خلال جولته الأخيرة في أربع دول أفريقية من أن العالم "يتعرض للتخريب على يد حفنة من الطغاة".

وأصدرت مولالي، بيانا في ذلك الوقت تدعم فيه دعوات البابا للسلام، وقالت إنها تقف متضامنة مع الحبر الأعظم "في دعوته الشجاعة من أجل ملكوت السلام".

وحثت "جميع الموكلين بالسلطة السياسية على متابعة كل السبل السلمية والعادلة الممكنة لحل النزاع".

