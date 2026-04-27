عراقجي من موسكو: واشنطن مسئولة عن فشل محادثات باكستان

حمل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة مسئولية فشل محادثات السلام التي جرت في باكستان، وذلك عقب وصوله إلى موسكو لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن عراقجي قوله إن "النهج الأمريكي أدى إلى فشل الجولة السابقة من المفاوضات، رغم التقدم الذي تحقق، في الوصول إلى أهدافها بسبب المطالب المفرطة".

وأضاف أن "المرور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل قضية عالمية مهمة"، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإيران فرض حصارين متنافسين على هذا الممر المائي الحيوي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي وصل فجر الاثنين بهدف لقاء بوتين وإجراء محادثات معه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء في وقت سابق عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تأكيده أن بوتين يعتزم لقاء عراقجي.

ويشكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في من يتولى المسئولية في إيران في الوقت الحالي، وقال إن الارتباك داخل نظامها الديني جعل من الصعب التوصل إلى اتفاق.

وقال عراقجي إن أحدث المشاورات في باكستان استعرضت الشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشددا على أن طهران ستسعى إلى ضمان حقوقها ومصالحها الوطنية بعد أسابيع من الصراع.

وقال أيضا إن إيران وعمان، بصفتهما دولتين مطلتين على مضيق هرمز، اتفقتا على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء لضمان المرور الآمن وحماية المصالح المشتركة في الممر المائي.