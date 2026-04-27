قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات بالخليل وبيت لحم والقدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية عدة أحياء في البلدة، واعتقلت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم إلى معسكر لجيش الاحتلال في مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مناطق جبل هراسة شرق مدينة بيت ساحور والعبيدية وقرية الشواورة شرقا بعد دهم منازلهم وتفتيشها، واستدعت آخر.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 31 فلسطينيا آخرين من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة بعد مداهمته، واقتحمت إحدى البنايات السكنية وطردت سكانها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية.