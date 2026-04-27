محاكمة سوري في ألمانيا بتهم قتل 70 سجينا في سوريا

يمثل مواطن سوري -48 عاما- اليوم الاثنين، أمام المحكمة في ألمانيا بتهمة المسئولية عن التعذيب واستجوابات وحشية وقتل عدد كبير من السجناء في سوريا.

ويواجه السوري تهم القتل في 70 حالة، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، حسبما أعلنت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس.

ويزعم الادعاء العام الألماني أن الرجل عمل حارسا في سجن تديره أجهزة المخابرات السورية في دمشق خلال عامي 2011 و2012. وخلال تلك الفترة، اتهم بالمشاركة في العديد من عمليات الاستجواب التي تعرض فيها السجناء لسوء المعاملة والتعذيب.

كما يشتبه في أنه أساء معاملة المحتجزين باستخدام الصدمات الكهربائية والضرب. ووفقا للائحة الاتهام، يعتقد أن ما لا يقل عن 70 سجينا لقوا حتفهم نتيجة أعمال العنف وظروف الاحتجاز التي تهدد الحياة.

ويقبع الرجل رهن الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في مايو 2025.