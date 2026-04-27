غارة إسرائيلية تستهدف مدخل بلدة كفرا في جنوب لبنان

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، على مدخل بلدة كفرا في جنوب لبنان، ما أدى إلى قطع الطريق إليها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الجاري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي، ويردّ "حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية.