جيش الاحتلال يزعم تدمير أكثر من 50 بنية تحتية لحزب الله بجنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تدمير أكثر من 50 بنية تحتية لحزب الله بجنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن من بين البنى التحتية مجمّعًا تحت أرضي استخدمه حزب الله لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش وإسرائيل.

وبحسب مزاعمه، أشار إلى العثور على مخزن يحتوي على العديد من الوسائل القتالية داخل غرفة أطفال، خلال عملية مداهمة مركّزة للقوات في منطقة عدشيت القصير.

ولفت إلى العثور على عبوات ناسفة، وأسلحة من نوع كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وصواريخ RPG، ورشاشات، وذخيرة، ومعدات قتالية، وفق ادعائه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، أمس، أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا، وهو اليوم الأعنف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» قبل أكثر من أسبوع، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي هذا في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل و«حزب الله» اتهامات جديدة بخرق الهدنة الهشَّة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش يستهدف الحزب «بقوة»، بينما تعهَّد الحزب المدعوم من إيران بمواصلة الرد على «الانتهاكات».

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل بعد جولة مفاوضات بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. وبينما كان من المقرر أن يمتد عشرة أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 منه، تمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة محادثات ثانية عُقدت في البيت الأبيض.

وتوجد القوات الإسرائيلية داخل «الخط الأصفر» الذي أعلنت عنه إسرائيل بعمق نحو 10 كيلومترات على طول الحدود مع لبنان، حيث تم تحذير السكان من عدم العودة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن من بين القتلى امرأتين وطفلين، مضيفة أن 37 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.

واستشهد 2509 أشخاص وأصيب 7755 في لبنان جرَّاء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة.