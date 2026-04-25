شبكة أطباء السودان: 7 قتلى و22 مصابا بقصف للدعم السريع على الأبيض

أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جراء استهداف طائرات مسيرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" مدينة الأُبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة المستقلة في بيان، إن "مدينة الأُبيض تعرضت اليوم لهجوم متعمد بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية".

وأوضحت أن "الاستهداف أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة".

ولفتت إلى أن "الغرض من الاستهداف ليس أهدافا عسكرية، بل إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين، في انتهاك جسيم لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية".

الشبكة اعتبرت "استهداف الأحياء السكنية بالطائرات المسيرة يعكس استهتارا واضحا بحياة المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والصحية المتدهورة".

كما حملت "قيادات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات"، ودعت "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على قيادات الدعم السريعـ لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على حماية المدنيين".

وناشدت "الجهات المختصة بضرورة دعم المؤسسات الصحية بمدينة الأبيض بالإمدادات الطبية والكوادر اللازمة، لتمكينها من التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين، وتفادي تفاقم الوضع الصحي".

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من "قوات الدعم السريع" بشأن بيان الشبكة الطبية، لكن الحكومة السودانية ومؤسسات محلية ودولية اتهمتها بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" منذ 25 أكتوبر الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف الأشخاص خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.