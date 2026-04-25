أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء وصول أول أفواج الحجاج إلى أراضي المملكة، اليوم السبت، عبر مختلف المنافذ.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الميدانية السعودية استقبلت الرحلات الجوية الأولى القادمة من إيران، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لتسهيل إجراءات دخولهم ونقلهم إلى مقرات إقامتهم.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة، عن جاهزية المنافذ البرية لاستقبال قوافل الحجاج الإيرانيين الذين سيبدؤون التوافد برًا اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وأكدت الجهات المعنية، أن الخطة التشغيلية لهذا العام ترتكز على رفع كفاءة التفويج وضمان انسيابية الحركة عبر الحدود، مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية واللوجستية للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى أداء مناسكهم.

وأعلنت مصادر رسمية إيرانية في أبريل 2026، أن عدد الحجاج الإيرانيين المشاركين في موسم الحج لعام 1447هـ (2026م) يزيد عن 29 ألف حاج، تم تنظيمهم عبر 236 قافلة، مع اكتمال تسجيلهم وإصدار تأشيراتهم، بينما أشارت مصادر أخرى إلى تسهيلات سعودية لحصة أكبر قد تصل إلى 76 ألف حاج.

وخلال الموسم الماضي، استقبلت السعودية، وفقًا للبيانات الرسمية 1.8 مليون حاج وحاجة (تقريبا)، منهم 1.6 مليون قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، حيث وصل 1.54 مليون منهم عن طريق المنافذ الجوية، في حين وصل 60 ألفًا عن طريق المنافذ البرية، واستُقبل عبر المنافذ البحرية 4719 حاجًا.