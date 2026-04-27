ماليزيا تصدر تحذيرا من موجة حر في 15 منطقة مع ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية اليوم الأحد تحذيرا من المستوى الأول لموجة حر ، لـ 15 منطقة في ماليزيا شبه الجزيرة وولايتي صباح وسراواك.

وقالت الإدارة في بيان إن المناطق المتأثرة في شبه الجزيرة الماليزية تشمل كامل ولاية بيرليس، إضافة إلى مناطق كوبانج باسو، وبوكيت سينا وبندانج وبادانج تيراب وكوتا ستار وكوالا مودا وسيك في ولاية قدح، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

كما شمل التحذير مناطق هولو بيراك في ولاية بيراك، وماشانج وباسير ماس في ولاية كلنتان.

وفي ولاية صباح، شمل التحذير منطقة بوفورت، بينما في سراواك شمل مناطق كابيت، ليمبانج ومارودي.

وأوضحت الأرصاد أن تحذير المستوى الأول يُصدر عندما تتراوح درجات الحرارة العظمى اليومية في منطقة ما بين 35 و37 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل.