يديعوت أحرونوت تكشف: اعتراض أمريكي وتدخل تركي أجهضا خطة إسرائيل لإسقاط النظام الإيراني

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل خطة إسرائيلية كانت تستهدف إسقاط النظام الإيراني خلال الحرب الأخيرة، لكنها تعثرت في مراحلها الحاسمة بسبب اعتراضات أمريكية وتدخلات إقليمية، ما حال دون تنفيذها بالكامل.

وقالت الصحيفة إن الخطة أعدها جهاز الموساد بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتمدت على اغتيال القيادة الإيرانية، وتحريك احتجاجات داخلية، إلى جانب توغل قوة كردية من العراق نحو الأراضي الإيرانية، بهدف إحداث انهيار سياسي سريع في طهران.

وبحسب التقرير، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية تأييدًا للفكرة، قبل أن يتراجع لاحقًا تحت ضغط من نائبه ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، الذين اعتبروا الخطة محفوفة بالفوضى وغير مضمونة النتائج.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دورًا في إقناع ترامب بوقف التحرك الكردي، خشية تعزيز نفوذ الأكراد في المنطقة وظهورهم كقوة منتصرة بعد الحرب.

وأشارت إلى أن إسرائيل كانت تراهن على خروج الإيرانيين إلى الشوارع عقب الضربات الجوية، إلا أن ذلك لم يحدث، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من احتواء الوضع الداخلي واستعادة السيطرة.

وأكد التقرير أن الخلاف داخل إسرائيل تصاعد لاحقًا بين المؤسسة العسكرية والموساد بشأن جدوى الخطة، وسط اتهامات بأن أهدافًا سياسية غير واقعية طغت على الحسابات الميدانية.

وخلصت الصحيفة إلى أن ما وصفته إسرائيل بـ«النصر الحاسم» لم يتحقق، وأن خطة إسقاط النظام انتهت إلى خيبة أمل، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة مجددًا نحو مسار التفاوض مع إيران.