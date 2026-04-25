رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بأداء دور الوسيط النزيه بين واشنطن وطهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزام بلاده أداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال السبت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه الى إسلام آباد، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب شريف في منشور على منصة إكس: «أجريت اتصالا هاتفيا وديا وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بيزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي».

وأضاف: «أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد الرفيع المستوى» الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتابع: «جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة أن تكون وسيطا نزيها وصادقا، وتعمل بلا كلل للدفع قدما بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة».