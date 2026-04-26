السلطات التايلاندية تصادر 500 كيلوجرام من الميثامفيتامين المخدر المهرب بالقرب من نهر ميكونج

صادرت السلطات في تايلاند، 500 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة بعد أن تركها مهربون أثناء فرارهم بالقرب من نهر ميكونج في تايلاند.

وتم العثور على المخدرات من قبل المسؤولين المحليين وقوات الأمن الخاصة بنهر ميكونج أثناء قيامهم بدورية روتينية في منطقة تا أوثين مساء أمس الجمعة، بحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وقال المحققون، إن الأكياس الاثني عشر من المخدرات تم نقلها عبر النهر من دولة لاوس الواقعة شرق تايلاند بواسطة المهربين باستخدام قارب ذو محرك طويل، قبل أن يتم تخزينها مؤقتا على الجانب التايلاندي. وعندما لاحظ المهربون فريق الدورية، فروا عبر النهر مرة أخرى.

وأظهرت عملية التفتيش، أن المخدرات كانت معبأة بطريقة تغليف على الطراز الصيني، حيث كان وزن كل عبوة كيلوجراما واحدا وتم ضبط 500 عبوة بمجموع وزن 500 كيلوجرام.

وكانت المخدرات من صنف يعرف باسم "الحصان الطائر الذهبي"، ويعتقد أنها تم تهريبها من منطقة مثلث الذهب عبر لاوس للتوزيع في تايلاند وتهريبها إلى دول ثالثة.