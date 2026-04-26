رئيس إيران: لن ندخل في مفاوضات قسرية تحت الضغط أو التهديد أو الحصار

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان في حديث هاتفي مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن طهران لن تدخل في مفاوضات قسرية تحت الضغط أو التهديد أو الحصار.

ونقلت وكالة إيسنا عن بزشکیان قوله: «طالما لم تتوقف الإجراءات العدائية والضغوط العملية من الولايات المتحدة، فإن إعادة بناء الثقة والتقدم في مسار الحوار سيكون صعبًا».

وأضاف: «توصيتنا الواضحة لأمريكا هي أن تزيل أولاً العقبات العملية بما في ذلك الحصار، لتوفير بيئة مناسبة لحل القضايا».

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مكتبه بالعاصمة إسلام آباد، بحضور وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان أن الاجتماع لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن "الوضع الإقليمي الراهن" يشكل محور النقاش.

كما التقى عراقجي أيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن مباحثات تتصل بالملف الإقليمي وجهود التهدئة.