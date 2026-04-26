جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح

حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على التواصل مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني، من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابة، التي تعرض لها اليوم، السبت، خلال مواجهة كريستال بالاس.

وتمنى حسام وإبراهيم حسن الشفاء العاجل لقائد المنتخب، والعودة سريعاً للملاعب لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وأصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني لمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، وخرج وشارك بدلًا منه جيريمي فيرمبونج، حيث ظهر ممسكًا بالعضلة الخلفية.

وحقق ليفربول انتصارًا كبيرًا على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب آنفيلد، ليعود الفريق للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.