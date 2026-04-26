قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إن قرار عودتها إلى الغناء جاء من داخلها، بعد فترة شعرت خلالها بأنها تحتاج إلى أن تثبت لنفسها ولمن حولها أنها ما زالت قادرة على الحياة والنجاح والاستمرار، مؤكدة أن خوف المحيطين بها عليها لم يمنعها من اتخاذ قرار العودة في التوقيت الذي رأته مناسبًا.

وأضافت في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن إحساسها بالعودة يشبه مشهدًا من فيلم "تايتانيك"، قائلة إنها شعرت كأنها تمسكت بـ"الصفارة" لتنادي القارب الذي ينقذها، موضحة: "أنا لسه ماموتش، وإن أنا لسه عايزة أعيش، وإن أنا لسه عايزة أنجح".

وأوضحت شيرين أن كثيرين من المحيطين بها كانوا يدعمونها ويطمئنون عليها، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يطلبون منها تأجيل العودة، مضيفة: "كل كلام لذيذ وحلو وفيه دعم ليا، لكن فيه البعض قال: "استني، لسه مش دلوقتي، إنتِ مش جاهزة".

وأكدت أنها عندما وجدت أن الجميع يخافون عليها ويطالبونها بالانتظار، قررت أن تكون عودتها الآن، قائلة: "أنا عنيدة جدًا.. لا، دلوقتي"، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تعود بصورة مصطنعة أو مختلفة عن حقيقتها، بل كما هي.

وشددت أن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد ظهور، بل حالة كاملة تقدمها لجمهورها بكل ما فيها، قائلة: "أنا هطلع أغني للناس بروحي، وبقلبي، وبجسمي، وبمشاعري، وبكل حتة فيا بغني".

وذكرت أن ما تحتاجه في هذه المرحلة هو أن يصل صوتها إلى الناس من جديد، وأن تشعر بوجودها بينهم، مضيفة: "أنا مش عايزة حاجة تانية غير إن أنا أحس إن صوتي في بيوتهم، في عربياتهم، في تليفوناتهم".

وعبرت شيرين عن احتياجها الكبير لدفء الجمهور ومحبتهم، موضحة أنها شعرت خلال الفترة الماضية ببرودة ووحدة داخلية، لكنها أصبحت في حالة نفسية أفضل، وقالت: "أنا محتاجة دفء قوي بقى. أنا كنت حاسة إني ساقعانة، ولا زلت ساقعانة، بس أنا كويسة جدًا نفسيًا يعني الحمد لله".

وأضافت أن التفاعل الذي صاحب عودتها خفف عنها كثيرًا ومنحها إحساسًا بالتعافي، قائلة: "اللي بيحصل دلوقتي حالًا ده هو خففني. أنا حاسة إني خفيت".

وتطرقت شيرين إلى دور عدد من المقربين منها في تشجيعها ومساندتها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن هناك من نصحها بالصبر على نفسها، بينما كان الملحن عزيز الشافعي والموزع توما قريبين منها فنيًا وإنسانيًا.

وقالت إن عزيز الشافعي كان حريصًا على دعمها ومرافقتها، واصفة إياه بأنه أخ وفنان محترم، مستطردة: "أنا دايمًا بقوله: أنت عزيز عيني"، كما أشارت إلى أن الموزع توما فتح لها بيته، وأنهما عملا معًا على أكثر من أغنية.

وكشفت شيرين أن هناك أغنية ثانية ستطرحها خلال الفترة المقبلة، معتبرة أنها ستكون أكثر بهجة، قائلة: "أنا بومب، ما تخافش عليا، وعلى قد الغياب فيه حضور".

تصدر اسم النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب قوائم الأكثر رواجا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مع طرح أغنيتها الجديدة "الحضن شوك" في عودة منتظرة بعد غياب طويل، وجاء العمل بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والموزع توما، ليشكل أول إصدار فني لها خلال العام الجاري.