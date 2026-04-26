مصرع طفلة إثر سقوطها في منور مصعد بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة لم تتجاوز العامين من عمرها مصرعها إثر سقوطها من ارتفاع داخل منور مصعد بعقار سكني بمنطقة شارع المشير أبو غزالة، المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طفلة من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة دمنهور. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين وفاة الطفلة "إيلا.أ.ا"، البالغة من العمر عامين، والمقيمة بدمنهور، إثر سقوطها من علو داخل منور المصعد.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطفلة سقطت من الطابق العاشر نتيجة خلل أو سقوط عرضي في محيط المصعد، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة. وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف الإدارة الهندسية بمعاينة المصعد للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان.