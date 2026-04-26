قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن ما يشهده الشرق الأوسط من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة المنطقة، جرى الإعلان عنه مرارا من قبل رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى تعويد الرأي العام الدولي تجاه فكرة التغيير.

وأشار خلال تصريحات ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» إلى العالم بات يضج من «هراء» نتنياهو، موضحا أن حالة «الرعونة» التي تتسم بها حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل تستند إلى مواقف الولايات المتحدة التي همشت دور الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن السياسات اليمنية الإسرائيلية أضرت بالمكون الداخلي لإسرائيل وأدخلت الملايين في الملاجئ نتيجة «شخصنة الأمور» من قبل قيادة الاحتلال الإسرائيلية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية في التفكير الإسرائيلي تتصف بـ «الخرف والسماجة» الذي يمزج بين إثارة الشفقة والغثيان، مؤكدا أن إسرائيل تعاني اليوم من «الخسارة والهجرة العكسية في جيشها، وتفتقد موارد القوى الشاملة من الداخل، ولا تعيش إلا على الإمداد والدعم الأمريكي لا أكثر أو أقل».

وأكد أن «الإسرائيليين في حالة انهيار نفسي من الداخل لا يعلمون إلى أن يذهب نتنياهو بهم»، مشيرا إلى أن السلام الذي تنشده مصر يرتكز على القوة، مستشهدا بمقولة الرئيس الراحل أنور السادات «هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف إنه قد أصبح له درع وسيف».

وأضاف أن الجيش المصري يمثل «كتالوجا» فريدا يجمع بين «الشرف والفروسية والغلبة والعناد وتحمل المشقة، والرضا بالمتاح وتسخير الموارد والاستفادة من الموجود، وقدسية التراب الوطني».

وشدد أن الجيش المصري لا يسمح لأحد ليس فقط بالاقتراب أو التجربة، بل يمنع حتى مجرد «التفكير» في المساس بسيادة الوطن وأرضه المقدسة.