عراقجي: ترامب يطلب إجراء مفاوضات مع إيران لأن أمريكا لم تحقق أهدافها

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تواجه أكبر قوة عظمى في العالم، لم تتمكن من تحقيق أهدافها".

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عراقجي قوله إن الولايات المتحدة طلبت الدخول في مفاوضات مع طهران، وأن "هذا الطلب قيد الدراسة حاليًا"، وفق تعبيره.

وأوضح عراقجي أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى فتح باب الحوار بعد ما وصفه بـ"عدم تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتها تجاه إيران".

وأضاف أن "طهران تتعامل مع هذه التطورات بحذر"، مؤكدًا أن "أي قرار بشأن التفاوض سيأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الإيرانية والظروف الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.

وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورج الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".

وفي السياق ذاته، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".