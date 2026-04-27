تركيا تعتزم إقرار تخفيضات ضريبية شاملة لجذب الشركات والخبرات التركية من الخارج

تعتزم الحكومة التركية إقرار تخفيضات ضريبية شاملة، في محاولة لاستقطاب الشركات والخبرات التركية من الخارج إلى البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أي شخص ليس لديه سجل ضريبي في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية لن يدفع أي ضرائب عن دخله الذي يتحقق من الخارج لمدة 20 عاما بعد عودته إلى البلاد.

وأضاف أردوغان الذي كان يتحدث أمام مؤتمر بعنوان "تركيا .. موقع قوي للاستثمار"، إن تركيا بهذه الإجراءات، تستهدف تأكيد استقرارها في منطقة تعاني من الحروب والصراعات، في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما تعتزم الحكومة تسهيل إعادة الأموال والمجوهرات والأوراق المالية التي يمتلكها أتراك في الخارج إلى البلاد بمعدلات ضريبة منخفضة.

وبالنسبة لمصدري المنتجات الصناعية الأتراك، أعلن أردوغان مقترحا لخفض ضريبة الشركات منذ 25% حاليا إلى 9%.

وأشار الرئيس التركي، إلى مشروع محطة إسطنبول وهو مركز لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مقر مطار أتاتورك القديم، والذي يستهدف جمع شركات من القطاعين العام والخاص والجامعات في مكان واحد.

وقال أردوغان إنه سيتم تقديم حزمة تشريعات لهذه الحوافز إلى البرلمان التركي خلال فترة قصيرة، دون أن يحدد موعد هذه الخطوة.