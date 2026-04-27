البيت الأبيض يحمل طائفة الكراهية اليسارية مسئولية اقتحام حفل المراسلين

حمّل البيت الأبيض، الاثنين، ما وصفها بـ "طائفة الكراهية اليسارية" مسئولية إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء المراسلين الذي كان يحضره الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن "طائفة الكراهية اليسارية ضد الرئيس وكل من يدعمه ويعمل لصالحه تسببت في إصابة ومقتل العديد من الأشخاص، وكادت أن تكرر ذلك في نهاية الأسبوع"، وفق وكالة فرانس برس.

ويمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة المراسلين الذي كان مقاما في فندق بواشنطن أمام القضاء الاثنين.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن المشتبه به الذي قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن اسمه كول توماس آلن (31 عاما)، كان يهدف لمحاولة اغتيال ترامب وعدد من كبار مسئولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم السبت.