عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا بول ستراوس، إنّ الجدل حول قانون حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة يرتبط بشكل وثيق بالثقافة الأمريكية، موضحًا أنه جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة، رغم إقراره بأنه قانون يثير القلق والانزعاج نتيجة ما يترتب عليه من حوادث عنف متكررة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي تغيير في قوانين الأسلحة يتطلب إرادة سياسية واضحة.

وأشار إلى أن غياب هذه الإرادة يجعل من الضروري الالتزام بالقوانين الحالية رغم نتائجها السلبية، بما في ذلك حوادث العنف في المدارس والجامعات وجرائم الاغتيال في الشوارع. وأعرب عن أسفه لتكرار هذه الحوادث في الولايات المتحدة وتأثيرها على المجتمع.

كما تحدث ستراوس عن تجربة الإجلاء الأمني خلال حادث حفل مراسلي البيت الأبيض، مؤكداً أن الشرطة تعاملت مع الموقف باحترافية عالية، وأن عملية إخراج الحضور تمت بشكل آمن ومنظم.

وأشار إلى أن التدخل الأمني السريع ساهم في عدم وقوع إصابات أو وفيات، معبّراً عن ارتياحه للسلامة التي انتهت بها الواقعة.