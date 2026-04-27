مسئولة أمريكية سابقة: نتنياهو ارتكب إبادة جماعية بغزة وزعزع الشرق الأوسط

قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدت إلى إبادة جماعية في غزة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وذكرت شيرمان في مقابلة مع شبكة "بلومبيرغ" الاثنين، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن الولايات المتحدة جزء من هذه العملية.

وأوضحت أن السياسة الأمريكية متشابكة مع العلاقات مع إسرائيل في جوانب عديدة، وأن هذه العلاقات بحاجة إلى إعادة تقييم.

وأضافت أن "سياسة نتنياهو أدت إلى إبادة جماعية في غزة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي المقابل، أكدت أن "إسرائيل تستحق السلام والأمن" وأن "حق وجود الدولة اليهودية أمر بالغ الأهمية".

وتابعت: "لا شك أن غزة دمرت، والفلسطينيون يستحقون وطنا وسلاما. وإسرائيل تستحق الأمن والسلام أيضا".

وحتى صباح الاثنين، قتلت إسرائيل 817 فلسطينيا وأصابت 2296 آخرين بخروقات اتفاق وقف النار منذ تاريخ سريانه، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.