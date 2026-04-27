سقوط قتلى وجرحى إثر تجدد القتال بين باكستان وأفغانستان

أدى القتال عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان إلى سقوط ضحايا من الجانبين، في تصعيد جديد على الرغم من الهدنة الأخيرة.

وفي أفغانستان، قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 70 آخرون- من بينهم أطفال- اليوم الاثنين في ضربات صاروخية باكستانية في إقليم كونار، حسبما صرح مسئول محلي لـقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وكان من بين المصابين طلاب جامعيون.

وعلى الجانب الباكستاني، أصيب ثلاثة مدنيين على الأقل في إطلاق نار. ووصف متحدث باسم قوات حرس الحدود الباكستانية الحادث الذي وقع في جنوب وزيرستان بأنه أخطر اشتباك منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من شهر.

ووفقا لـقناة "طلوع نيوز"، أطلقت القوات الباكستانية النار على طفل وقتلته أمس الأحد بالقرب من بوابة الصداقة على الحدود الأفغانية الباكستانية بالقرب من مدينة سبين بولداك الحدودية الأفغانية.

وبعد ذلك، اشتبكت قوات طالبان مع القوات الباكستانية في سبين بولداك، ما أدى فيها يبدو إلى نشوب جولة القتال الأخيرة.