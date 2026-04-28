مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، خلال استقباله في البيت الأبيض.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها، إنه حين كانت والدته تشاهد التلفزيون كانت تقول له: «انظر إلى تشارلز الشاب.. إنه لطيف للغاية».

وأضاف أن والدته كانت "معجبة بتشارلز"، متابعًا وهو يخاطب ضيف بلاده: «هل تصدق ذلك؟».

وكان ترامب أكد خلال كلمته أن الولايات المتحدة «ليس لديها أصدقاء أقرب من البريطانيين».

وشدد على أنه متأكد تماما من أن العلاقة الوثيقة بين أمريكا وبريطانيا ستستمر لفترة طويلة في المستقبل.

وتابع: «على مدى القرون التي تلت نيل أمريكا الاستقلال، لم يكن للأمريكيين أصدقاء أقرب من البريطانيين». ولفت إلى أن البلدين تجمعهما علاقة خاصة.

وأعرب عن أمله بأن تبقى العلاقات بين البلدين على هذا المنوال دومًا.

جاءت تلك التصريحات في ظل توتر طفا على السطح مؤخرا بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على خلفية انتقادات عديدة وجهها ترامب إلى لندن لعدم دعمها الحرب على إيران، أو المشاركة في فتح مضيق هرمز الذي أغلق جراء التهديدات الإيرانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

يذكر أن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا كانا وصلا إلى واشنطن، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر من 27 إلى 30 أبريل، وتأتي عقب الهجوم الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي، وفي ظل توتر دبلوماسي متصاعد على خلفية الحرب التي تفجرت مع إيران في 28 فبراير.