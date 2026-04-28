بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب تعليقات غير مقبولة للسفارة

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية "غير المقبولة والتحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، في بيان نقلته وزارة الخارجية، أن السفارة "يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السفارة الإيرانية دعت في بيان نشرته على قناتها في تطبيق تيليجرام مطلع هذا الشهر الإيرانيين المقيمين في بريطانيا إلى التطوع في حملة لإعلان استعدادهم للتضحية بأرواحهم في حرب دفاعا عن وطنهم.

ولم تحدد الحكومة البريطانية أيا من تعليقات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تشير إليه. وحذر مشرّعون بريطانيون من تهديدات خطيرةٍ وواسعة النطاق تشكلها إيران على بريطانيا.

وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات لمواطن إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.



