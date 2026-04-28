أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بالجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا بذلك سياسة قتالية متطرفة.

وأرسلت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك. وقال مسئولون من كوريا الجنوبية وأوكرانيا والغرب إنهم تكبدوا خسائر فادحة، حيث قُتل أكثر من 6 آلاف جندي كوري شمالي في المعارك، وفق وكالة رويترز.

وأشارت أدلة متزايدة، شملت تقارير استخباراتية وشهادات معارضين، إلى لجوء جنود كوريين شماليين إلى تفجير أنفسهم أو أشكال أخرى من الانتحار بدلا من الوقوع في الأسر.

وفي خطاب ألقاه أمام مسئولين روس وعائلات القتلى في مراسم افتتاح نصب تذكاري تكريما للجنود الكوريين الشماليين، أشار كيم للمرة الأولى إلى التضحيات الجسام التي قدموها، وأشاد بهم باعتبارهم "أبطالا"، وفقا لنص الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضاف: "ليس الأبطال فقط هم من اختاروا دون تردد طريق التضحية بالنفس والانتحار للدفاع عن شرف عظيم، بل أيضا أولئك الذين سقطوا وهم يتقدمون في معارك ضارية". ووصف كيم أيضا الناجين بأنهم وطنيون.

ووفقا لتقييمات الاستخبارات الكورية الجنوبية، تلقت بيونجيانج مساعدات اقتصادية وتكنولوجية عسكرية من روسيا مقابل إرسال قوات وذخائر.