القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا صعدت على متن سفينة تجارية ببحر العرب اشتبهنا بمحاولتها التوجه لإيران

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأن القوات الأمريكية تواصل عملياتها في الشرق الأوسط لفرض الحصار على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية عبر منصة إكس: «في وقت سابق من اليوم، في بحر العرب، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين على متن السفينة التجارية بلو ستار 3، المشتبه بمحاولتها عبور المحيط إلى إيران في انتهاك للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية».

وأضافت: «أطلقت القوات الأمريكية سراح السفينة بعد تفتيشها والتأكد من أن رحلتها لن تشمل التوقف في أي ميناء إيراني».

وتابعت: «تواصل القوات الأمريكية عملياتها في الشرق الأوسط لفرض الحصار. وحتى الآن، تم تحويل مسار 39 سفينة لضمان الامتثال».