سي إن إن: باكستان تتوقع تقديم إيران مقترحا معدلا لإنهاء الحرب خلال أيام

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 7:15 م

تتوقع باكستان أن تلقي من إيران مقترحا معدّلا لإنهاء الحرب، خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يقبل النسخة الأخيرة من المقترح، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطّلعة على جهود الوساطة، الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيعود إلى طهران بعد زيارة إلى روسيا، للتشاور مع القادة في إيران.

وأشارت إلى أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يتم إبقاء موقعه سريا.

وذكرت الشبكة أن ترامب ألمح إلى رفضه مقترحا إيرانيا قُدّم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان يدعو إلى إنهاء الحرب أولا، وتأجيل القضايا الأكثر تعقيدا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.


