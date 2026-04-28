قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن إسرائيل تمارس الإبادة البطيئة في غزّة منذ قمة شرم الشيخ للسلام 2025، وترفض إدخال المساعدات بكميات كافية.

وأكد خلال تصريحات على برنامح «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، مساء الإثنين، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بوصولها لقطاع غزة على مدار الأشهر الستة الماضية لا تتجاوز الـ40% من الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع، قائلًا: «المجاعة لا تزال تضرب أطنابها في داخل القطاع».

ولفت إلى خرق الاحتلال لاتفاقية وقف إطلاق النار واستهدافه المدنين، ليبلغ عدد الشهداء خلال الستة أشهر الماضية 823 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن الاحتلال استهدف الشهداء مباشرة بإطلاق النار عبر الخط الأصفر الذي يعمل على توسيعه وبتحكم به بما يزيد عن 55% من قطاع غزة، مضيفًا: «والآن تزيده وترفع 10% ليصبح 65% من مساحة القطاع مسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف أن حصيلة الجرحى في ذات الفترة بلغ 2280 جريحًا، قائلًا: «هم يبررون بشتى التبريرات ولكن الاستهدافات واضحة لخيام المدنين وللمساكن».

واستشهد باستهداف الاحتلال لعائلة مكونة من أم وطفلين منذ أيام، واستشهاد 32 شهيدًا من أفراد الشرطة المدنية والمواطنين، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح أن 90% من مساحة قطاع غزّة دُمّرت، بسبب استخدام الاحتلال لأكثر من 250 ألف طن متفجرات، بما يُعادل «12 قنبلة ذرية مما نزلت على هيروشيما وناجازاكي»، على مساحة لا تتجاوز 360 كم2.

وذكر أن الاحتلال يمنع إدخال الكرفانات والبيوت المؤقتة، قائلًا: «الناس يعيشون في فصل الصيف والشتاء في ظروف كارثية، في خيام متهالكة، وأيضًا مجاعة تضرب أطنابها، لأن كمية المساعدات كما ذكرت تدخل أقل من 40%».

وشدد على تكدس الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح، والتي تعرقل إسرائيل وصولها، موضحًا: «هي معنية ببقاء الأوضاع في داخل قطاع غزة، بقائها منطقة غير صالحة للحياة».