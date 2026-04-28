رئيس الحكومة العراقية المكلف: نعمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي مساء اليوم الاثنين، حرصه على استكمال استحقاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال الزيدي في كلمة خلال مراسم تكليف رئيس الجمهورية نزار آميدي له بتشكيل الحكومة الجديدة نحرص" على استكمال هذا الاستحقاق ضمن توقيتاته الدستورية".

وأكد عزمه "على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة" .

وأمام رئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي "30" يوما لتقديم حكومته وبرنامجه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان العراقي لنيل الثقة في مرحلة غاية في الصعوبة ومليئة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وحث الرئيس العراقي نزار آميدي خلال مراسم التكليف القوى السياسية إلى دعم رئيس الحكومة المكلّف والتعاون الجاد معه للإسراع في تشكيل حكومة وطنية فاعلة تمثّل جميع العراقيين، وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، يركز على تحسين الخدمات، ويعزز الاقتصاد، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وذكر "أن تحقيق الاستقرار يعد مسؤولية مشتركة، لا يمكن تحقيقها إلا بالشراكة وتغليب المصلحة الوطنية".

وقال إن " هذا التكليف يمثل التزاما بالدستور نصاً وروحاً، ويشكل بداية لمسار عمل نأمل أن يكلل بالنجاح وأن مصالح العراق فوق كل اعتبار، وهذا معيارنا في كل خطوة، وأن نعمل بلا تردد من أجل عراق عادل، مقتدر، موحّد، ينعم أبناؤه بالأمن والكرامة والازدهار".

وأعرب الرئيس العراقي عن أمنياته لرئيس الحكومة المكلف بالتوفيق في مهامه الجديدة" بتشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين وبما يعزز سيادة واستقرار العراق" .