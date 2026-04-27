بوتين: نرى مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في القتال من أجل سيادته

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالشعب الإيراني لكفاحه من أجل البقاء مستقلا في مواجهة الضغط الأمريكي والإسرائيلي، وقال إن موسكو ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة طهران.

وعرضت روسيا التوسط لمحاولة المساعدة في إعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط في أعقاب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهي غارات نددت بها موسكو. وعرضت روسيا مرارا تخزين اليورانيوم المخصب الإيراني كوسيلة لتخفيف التوتر، وهو عرض لم تقبله الولايات المتحدة.

وقال بوتين لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "نرى مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في القتال من أجل استقلاله وسيادته"، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني ما وصفها بأنها "فترة عصيبة" وأن يسود السلام، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف بوتين: "من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة لضمان تحقيق السلام بأسرع ما يمكن".

واستقبل بوتين، عراقجي في المكتبة الرئاسية في سان بطرسبرج، وقالت مصادر باكستانية إن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف.

وأضاف بوتين أنه تلقى الأسبوع الماضي رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وطلب من عراقجي أن يبلغه بأن روسيا تعتزم مواصلة علاقتها الاستراتيجية مع طهران.

وأبرمت طهران العام الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما مع موسكو، وتبني روسيا وحدتين نوويتين جديدتين في بوشهر، موقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.

وتزود إيران روسيا بطائرات مسيرة من طراز "شاهد" لاستخدامها ضد أوكرانيا، ثم بدأت موسكو منذئذ إنتاج هذه الطائرات المسيرة محليا.

وقال عراقجي إنه يريد اطلاع بوتين على الوضع في بلاده، وعبر عن شكره للرئيس الروسي على دعم موسكو.

وأضاف: "ثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء، مثل روسيا الاتحادية، يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة بالذات".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إن موسكو تريد أن تشهد مواصلة الولايات المتحدة وإيران المفاوضات. وأضاف أنه ينبغي عدم العودة إلى العمل العسكري، وهو أمر قال إنه لا يصب في مصلحة أحد.