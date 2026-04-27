حسين فهمي يدعو فريق عمل «القاهرة السينمائي» لوجبة كشري

دعى الفنان حسين فهمي فريق عمل «القاهرة السينمائي» لتناول وجبة كشري، بأحد محلات الكشري الشهيرة بمنطقة وسط البلد، ومن بينهم محمد طارق المدير الفني للمهرجان، ومحمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة للصناعة.

ورحب القائمين على مطعم الكشري، بالفنان حسين فهمي ورفاقه، وقدموا له باقة من الورود، وأقاموا له زفة بلدي على أنغام أغنية «يا واد يا تقيل»، كما حرص حسين فهمي على إلتقاط الصور مع العاملين بالمطعم ورواده.

وكان انتهى الفنان حسين فهمي، منذ أيام، من تصوير دور البطولة في الفيلم الوثائقي الدرامي الصيني "القصة التي وجدتها في الصين - The story I found in chin"، والذي تنتجه شبكة التلفزيون الدولية الصينية (CGTN)، ويوثق التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة في المجتمع الصيني؛ حيث يجسد شخصية مسافر حكيم يستكشف مدنا صينية عدة، من بينها بكين، وهانجتشو، وسوجو، وشنتشن، في خطوة فنية تواكب الاحتفاء بمرور سبعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.