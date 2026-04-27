رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: الأدوية المغشوشة قد تسبب جلطات ووفيات

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، من الأضرار الجانبية للأدوية المغشوشة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» إن تأثير تناول أدوية مغشوشة للأمراض المزمنة بنسبة مادة فعالة أقل من الطبيعي، لأمراض مثل الضغط أو السكري، يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى إصابة المريض بجلطات أو مشاكل صحية كبيرة جدًا، لا سيما وأن تأثيرها الضار لا يظهر بين يوم وليلة.

ولفت إلى ضرورة إجراء عملية «تتبع» لتأثير هذا الدواء على الضحية، مؤكدا: «قد تكون هناك وفيات حدثت دون أن يعلم أحد» بوقوعها، لا سيما فيما يتعلق بأدوية التخسيس.

وأشار إلى استخدام بعض المواد الفعالة التي كانت تُستخدم للحيوانات، وتحديدا للخيول لعلاج مشاكل التنفس، تُسمى «الكلينبوتيرول»، موضحا أن هذه المادة تتسبب في «آثار جانبية قد تدعو إلى الانتحار».

ونوه إلى أن أكثر الفئات استخداما لهذه المادة هم مرتادو الصالات الرياضية الجيم، نظرًا لقدرتها على تحويل الكتلة الدهنية إلى كتلة عضلية للوصول إلى حجم معين، مشددا أن هذه المادة «محرمة دوليا».

وأشار في هذا الصدد إلى أن رياضيين مشهورين للغاية وحاصلين على ميداليات عالمية، اكتشف تعاطيهم لهذه المادة بعد فوزهم، موضحا أن مادة « الكلينبوتيرول» تختلف تماما عن هرمون النمو.

وعلى صعيد الوضع في مصر، أكد أن الرقابة صارمة جدًا من قبل هيئة الدواء المصرية، مشددا أن جميع الأدوية الموجودة داخل الـ 80 ألف صيدلية في مصر «آمنة» على مسئوليته الشخصية.

ونصح المواطنين بضرورة الشراء من الصيدليات فقط والابتعاد عن الشراء «أونلاين»، موضحا أن المستهلك يمكنه رصد الغش عبر ملاحظة أي تغيير في شكل أو لون، على الرغم من وجود أنواع مقلدة بدقة عالية.