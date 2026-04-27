تستضيف الإعلامية منى الشاذلي يوم الخميس المقبل في برنامجها "معكم منى الشاذلي على قناة ON، أسرة مسلسل "فخر الدلتا".

يضم اللقاء كلًا من أحمد رمزي، حنان يوسف، أحمد صيام، تارا عبود، أحمد عصام السيد، وليد عبد الغني، حيث يكشف أحمد رمزي أن فكرة المسلسل بدأت برسالة عبر إنستجرام أرسلها إلى المنتج، قبل أن تتحول إلى مشروع متكامل، مؤكدًا إيمانه المبكر بتحقيق الحلم رغم الصعوبات.

يكشف النجوم خلال اللقاء عن كواليس مليئة بالمواقف الطريفة، كما أشاروا إلى دعم النجوم الكبار الذين شاركوا كضيوف شرف، ويؤكدوا أن حضورهم جاء بدافع الحب والتشجيع للجيل الجديد. كما ضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين نجوم المسلسل.

تدور أحداث المسلسل حول شاب من قرية بسيطة يسعى لتحقيق حلمه في القاهرة، فيواجه الرفض أولًا، قبل أن يحصل على فرصة داخل شركة إعلانات كبرى بدعم من شخصية "عابدين" التي يجسدها الفنان القدير كمال أبو رية.

مع تصاعد الأحداث، يعيش "محمد صلاح فخر" صراعًا بين النجاح المهني ومسؤولياته العائلية، قبل أن يعيد تعريف معنى النجاح ويبدأ مشروعه الخاص.