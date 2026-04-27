مصرع 14 شخصا إثر تحطم طائرة في جنوب السودان

أعلنت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان، أن طائرة سقطت، اليوم الاثنين، جنوب غربي العاصمة جوبا، مما أودى بحياة جميع الركاب البالغ عددهم 14.

وأفادت الهيئة في بيان بأن الطائرة، وهي من طراز (سيسنا 208 كارافان) وتشغلها شركة سيتي لينك للطيران، فقدت الاتصال في أثناء رحلتها من يي إلى مطار جوبا الدولي، وفق وكالة رويترز.

وأضافت أن الطائرة أقلعت في الساعة 0915 بالتوقيت المحلي وفقدت الاتصال في الساعة 0943. وكان على متنها 13 راكبا وطيارا، بينهم كينيان و12 من جنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن التقارير الأولية تشير إلى احتمال سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا سيما انخفاض الرؤية.